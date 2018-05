“Energizer” تطلق هاتفًا بإمكانيات “الباور بانك”

المتوسط:

أطلقت شركة “Energizer” عن بطارية ذكية جديدة، مزودة بإمكانية تحويلها لهاتف محمول كلاسيكي بشريحتي اتصال، وإمكانية شحن الهواتف الأخرى مثل “الباور بانك”.

يأتى الهاتف الجديد ببطارية سعة 4000 أمبير، يحمل اسم “Power Max P20″، والذى يمكنه الصمود لمدة 31 يومًا، والتحدث لمدة 41 ساعة متواصلة.

يأتى الهاتف بشاشة قياس 2.8 بوصة، وإمكانية إضافة شريحتي اتصال، وذاكرة خارجية، وكاميرا بدقة “VGA”، كما يدعم تشغيل ملفات من نوع “MP3″، وتشغيل الراديو.

