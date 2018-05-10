لا يمكن علاج السكر التراكمي بالاعشاب. عند تشخيص المريض بارتفاع سكر الدم، يصير لزامًا عليه أن يخضع للفحوصات الطبية الدورية، بالإضافة إلى الالتزام بالعلاجات التي يصفها الطبيب.

تعرف العديد من الأعشاب بخصائصها المساعدة على تخفيض سكر الدم، إلا أن تأثير تخفيض السكر هذا قد يكون خطير عندما يخضع المريض لعلاج يخفض مستويات السكر في دمه، ليصير خطر انخفاض السكر إلى مستويات متدنية واردًا.

فيما يلي بعض أنواع الأعشاب والنباتات التي تساهم في تخفيض مستوى سكر الدم:

الأوريغانو

يستخدم الأوريغانو بشكل رئيسي كمادة منكهة للطعام

الأوريغانو عشبة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الضرر الحاصل نتيجة الجذور الحرة

لهذه المواد المؤكسدة تأثير مثبط خفيف على الأميلاز، وهو الهرمون المسؤول عن تحويل النشاء إلى سكر، مما قد يساعد في السيطرة على مستوى السكر

تبعاً لإحدى الدراسات المنشورة عام 2004 قلل الأوريغانو من نشاط وفاعلية الأنزيم بين 9% إلى 54%، مما يجعله خياراً جيداً للوقاية من مضاعفات الداء السكري وفرط سكر الدم.

نبات الميرمية (القويسة)

تستخدم الميرمية في الطبخ

لها طيف واسع من الفوائد الصحية التي تتضمن خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة

تبعاً لدراسة نشرت عام 2009 حول الداء السكري والمتلازمة الاستقلابية، أظهرت فئران التجارب التي تم إعطاؤها الميرمية انخفاضاً في مستويات سكر الدم والكوليسترول والشحوم

ذلك يعني أن الميرمية مفيدة في تخفيض سكر الدم إضافة إلى الوقاية من المضاعفات الناجمة عن البدانة كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

الثوم بتراكيز عالية

يعرف الثوم بنكهته القوية وفوائده الصحية المحتملة المتعلقة بالقلب

قد يكون الثوم مفيد في ضبط سكر الدم أيضاً

أظهرت الدراسات أن تناول مقدار من الثوم يبلغ 50 ميلليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم كان فعالاً في تخفيض سكر الدم بنسبة كبيرة لدى فئران التجارب

لكن الثوم المطبوخ قد لا يكون له نفس هذه الفعالية

الجينسينغ

يعرف الجينسينغ بفوائده المعززة للمناعة والمقاومة للأمراض

كما له العديد من الفوائد المرتبطة بالسكري

الجينسينغ يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات

الجينسينج يزيد قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز

الجينسينج يزيد إطلاق الأنسولين من البنكرياس

أظهرت دراسة أجراها فريق من جامعة تورونتو في كندا أن كبسولات الجينسينغ تقلل مستوى سكر الدم بنسبة 15-20% مقارنة بالذين تناولوا كبسولات وهمية (بلاسيبو)

نبتة الحلبة

مرضى السكري من النمط الأول الذين تناولوا 50 غرام من مسحوق بذور الحلبة مرتين يومياً كان لديهم مستويات أقل من سكر الدم مقارنة بالذين لم يتناولوها

تعمل الحلبة أيضاً على زيادة حساسية الأنسولين وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

قد يكون التأثير ناجم جزئياً عن كون الحلبة غنية بالألياف

كما أنها تحتوي على حموض أمينية تعزز إطلاق الأنسولين

ثمار نبتة الصبار (التين الشوكي)

أظهرت ثمار الصبار أن لديها القدرة على تخفيض سكر الدم، وذلك في بعض الدراسات الصغيرة التي أجريت عنها.

يعتقد أنها قادرة على ضبط سكر الدم بسبب احتوائها على مواد ومركبات تعمل بشكل مشابه للأنسولين، كما أنها فاكهة غنية بالألياف.

نباتات أخرى يعتقد بقدرتها على تخفيض سكر الدم