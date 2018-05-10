مستشفى غات يعلن استئناف جلسات غسل الكلى

أعلن مستشفى غات العام الخميس، بدء أولى جلسات غسل الكلى للمرضى بالمستشفى، بعد انقطاعها لمدة تجاوزت 13 يوما.

وأكد المستشفى، في صفحته الرسمية، بدء علميات الغسل بعد وصول المحطة الجديدة لقسم الكلى من طرابلس برًّا، وهو ما يخفف على مرضى الكلى في غات مشاقّ السفر مسافة تصل إلى سبع ساعات للوصول إلى مستشفى بلدية أوباري التي تبعد عن غات قرابة 450 كيلومترا.

يذكر أن مرضى الكلى في المدينة الذين يزيد عددهم على 15 مريضا، يتكبدون عناء السفر إلى أوباري لإتمام عمليات الغسل المقررة لهم، بعد تعطل وحدة غسل الكلى بالمستشفى المركزي في غات.

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