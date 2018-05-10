لجنة أزمة الجنوب تعمل على منح علاوات مجزية للكوادر الطبية

كشف رئيس لجنة الأزمة بقطاع الصحة في المنطقة الجنوبية عبد الرحمن عريش، الخميس، عن صدور قرار يقضي بمنح علاوة مالية تصل إلى 200% للعناصر الطبية، و75% للطبية المساعدة بالمناطق النائية.

وأشار عريش في تصريح للرائد، إلى أن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي ما زال لدى الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه وضع لتشجيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، منوها إلى أن المناطق النائية تعدّ بيئة طاردة للعمل، وأن هذه الفئات بعد التخرج تبحث عن مواطن شغل أكثر استفادة وحياة معيشية مريحة.

وأوضح عريش أن وزارة الصحة في السابق أصدرت قرارا مشابها تحت اسم المناطق النائية، زادت فيه نسبة رواتب الكوادر الطبية والمساعدة التي تعمل خارج المدن بنسبة 100%، ووفرت لهم كل الظروف المشجعة على ذلك، مؤكدا أن القرار يشمل أوباري وغات وغيرها من المناطق النائية بالجنوب.

وأشار عريش إلى أن الزيادة، بحسب القرار الصادر، تتراوح بين 150- 200% للعناصر الطبية، في حين أن زيادة الكوادر الطبية المساعدة خارج مركز سبها الطبي تصل إلى 50%، وللعاملين بالمركز من العناصر المساعدة 75%، مشيرا إلى أن العناصر الطبية في مركز سبها يعملون في إدارة تخصصية.

يذكر أن لجنة الأزمة أُنشئت حديثا بقرار من المجلس الرئاسي، وتضم عدد من مديري المستشفيات بالمنطقة الجنوبية؛ لحل الأزمات الصحية التي تواجه مدن الجنوب.

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