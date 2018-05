فيديو .. عالم يحول درب التبانة إلى موسيقى بلوز

المتوسط:

رصد عالم أمريكي حركة السحب بين النجوم في مجرة درب التبانة لمدة 20 عاما وحولها إلى موسيقى “فضائية”.

وجمع العالم في جامعة ماساتشوستس، مارك هاير، بيانات انتقال سحب غازات ما بين نجوم مجرة درب التبانة، واستطاع تشكيل تكوين موسيقي خاص منها، بلغ طوله، 2 دقيقة و29 ثانية، وتم استنباطه باستخدام برنامج خاص يحدد نوع الآلة الموسيقية وصوتها بما يتناسب مع نوع كل سحابة غازية.

واختيرت آلة الساكسفون لحركة السحب الأيونية، وآلة الكونتر باص للتعبير عن حركة السحب الذرية، أما السحب الجزيئية فقد عبر عن حركتها بأصوات آلة البيانو وآلات النقر.

وقال هاير: “أحب علم الفلك والموسيقى ويكمن عملي في الجمع بينهما لأنهما هوايتي”.

