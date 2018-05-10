آبل قد تعلن عن هاتف آيفون بثلاث كاميرات خلفية في 2019

صدمت شركة هواوي الصينية عالم الهواتف المحمولة من خلال إطلاقها هاتفها الرائد Huawei P20 Pro، والذي تضمن ثلاث كاميرات خلفية، ومن الواضح أن مثل هذه الخطوة لا يمكن تجاهلها من قبل المنافسين في السوق، بما في ذلك شركة آبل، والتي يبدو أنها تفكر في تقليد هذا الأمر، بحيث أنها أصبحت مستعدة في نهاية المطاف لاتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق بالكاميرات.

ووفقًا لمذكرة بحثية من المحلل جيف بو Jeff Pu من شركة يوانتا سيكيوريتيز Yuanta Securities نشرتها صحيفة تايباي تايمز Taipei Times، فإنه من المرجح أن تطلق آبل على الأقل هاتف واحد جديد يتضمن كاميرا خلفية ذات عدسة ثلاثية في النصف الثاني من العام المقبل.

ويدعي التقرير أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون مصممة على جلب شاشات MLCD+ على نموذج هاتف LCD من تشكيلة هواتف آيفون لعام 2018، حيث تشير المعلومات إلى أن لوحة الشاشة الجديدة متطابقة مع شاشة MLCD+ الموجودة ضمن هاتف إل جي الرائد الجديد LG G7 ThinQ.

ويزعم التقرير أيضًا أن هاتف iPhone X Plus، الذي سوف ينضم إلى تشكيلة هذا العام التي تضم إلى جانب ذلك هاتف iPhone X ونموذج هاتف iPhone LCD ، سيكون له حجم مشابه لهاتف iPhone 8 Plus.

ويتوقع المحلل اعتماد تقنية الكاميرا التي تمت ترقيتها “لتوفير التحسين الضروري للغاية في معدل الاستفادة من قدرات Largan”، حيث تعتبر Largan Precision واحدة من العديد من موردي مكونات الهواتف الذكية التي تقوم بتصنيع العتاد المستخدم ضمن أجهزة شركة آبل، وبالرغم من أن الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع كافحت خلال الربع الأول للحفاظ على مكتسابتها، فإن Largan ذكرت ارتفاعًا في إيراداتها.

وقد تؤدي إضافة عدسة ثالثة إلى تمكين ميزة التكبير البصري بقدرة 3X على جهاز آيفون للمرة الأولى، مما يتيح للمستخدمين تكبير الصورة ضمن عدسة الكاميرا بنسبة تصل إلى 3 أضعاف دون التأثير الضبابي على الجودة مثل التكبير الرقمي، وللمقارنة فإن نماذج iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus و iPhone X تتميز بميزة التكبير البصري بقدرة 2x.

تجدر الإشارة إلى ظهور تقرير من الصين خلال الشهر الماضي نشرته صحيفة إيكونومي ديلي نيوز Economic Daily News يتحدث عن خطط شركة آبل فيما يتعلق بكاميرات أجهزة آيفون، والذي أشار إلى أن جهازًا واحدًا على الأقل من تشكيلة أجهزة آبل لعام 2019 سوف يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة مع تصميم عدسات 6P وقدرة تكبير تصل إلى 5X وعدسة واحدة على الأقل بدقة 12 ميجابيكسل.

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المصدر/ البوابة العربية للأخبار التقنية

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