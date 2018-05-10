منوعات

رحيل شاعر النشيد الوطني

تم النشر منذُ 53 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفي بشير العريبي، التونسي الذي كتب نشيد ليبيا، فصدحت به الحناجر منذ الاستقلال إلى اليوم، “يا بلادي”.

عن عمر 95 عاماً، رحل الشاعر أنيق الكلمات، والذي اختير نصه في مسابقة لتأليف النشيد الوطني في القاهرة، ليلحنه الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.

ويعد العريبي من الشخصيات الكشفية العربية والوطنية البارزة، حيث كان عضواً في القيادة العامة للكشافة التونسية.

ساكن حي الوردية في العاصمة التونسية، تقاعد منذ عام 1982، بعد أكثر من 33 عاماً قضاها في الخدمة بمجال التعليم في بلاده.

وكرمت وزارة الثقافة في الحكومة الانتقالية الشاعر عام 2012، بعد عام واحد على ثورة 17 فبراير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك