رحيل شاعر النشيد الوطني

توفي بشير العريبي، التونسي الذي كتب نشيد ليبيا، فصدحت به الحناجر منذ الاستقلال إلى اليوم، “يا بلادي”.

عن عمر 95 عاماً، رحل الشاعر أنيق الكلمات، والذي اختير نصه في مسابقة لتأليف النشيد الوطني في القاهرة، ليلحنه الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.

ويعد العريبي من الشخصيات الكشفية العربية والوطنية البارزة، حيث كان عضواً في القيادة العامة للكشافة التونسية.

ساكن حي الوردية في العاصمة التونسية، تقاعد منذ عام 1982، بعد أكثر من 33 عاماً قضاها في الخدمة بمجال التعليم في بلاده.

وكرمت وزارة الثقافة في الحكومة الانتقالية الشاعر عام 2012، بعد عام واحد على ثورة 17 فبراير.

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