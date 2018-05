تعطل تطبيق”انستجرام” فى أمريكا وأوروبا واليابان

المتوسط:

توقف تطبيق “انستجرام ” عن العمل فى عدد كبير من الدول حول العالم، ولا يستطيع المستخدمون فى جميع أنحاء العالم تحميل منشوراتهم أو صورهم، وعانى مستخدمو تطبيق انستجرام فى أغلب الدول من هذا العطل خاصة فى أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

ووفقا لموقع Down Detector المتخصص فى رصد الأعطال، هذا العطل ليس عالميا، فعلى الرغم من انتشاره الواسع، لا يؤثر على جميع المستخدمين فى مختلف أنحاء العالم، وقد يجد الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة أنفسهم قادرين على استخدام نسخة الويب من التطبيق لمشاهدة خلاصتهم الإخبارية أو إبداء إعجابهم بالمشاركات والتعليق عليها.

وذكر موقع “اندبندنت” البريطانى، أن المتضررين من العطل توجهوا إلى شبكات اجتماعية أخرى مثلTwitter للتحقق من أن المشكلة عامة، لأنك إذا وجدت مشكلة فى أحد التطبيقات عليك التأكد من أنك لست الوحيد.

