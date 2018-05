ثغرة خطيرة بتطبيق الرسائل iMessage تعطل هواتف الأيفون وأجهزة أيباد

المتوسط:

سلط مستخدم لموقع يوتيوب الضوء على ثغرة خطيرة بتطبيق الرسائل iMessage، والذى يمكن أن يتسبب فى تعطيل هواتف الايفون أو أجهزة الأيباد عبر نقطة سوداء بسيطة، فكل ما يتطلبه الأمر هو إرسال مستخدم واحد رسالة تحتوى على نقطة سوداء لجهازك لتجميده فى لحظة.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، تتسبب هذه النقطة السوداء فى تعطيل الهاتف بسبب إخفاءها لسلسلة مكونة من الآلاف من أحرف غير المرئية، وفى كل مرة تحاول فيها فتح الرسالة، فإنها تسيطرعلى وحدة المعالجة المركزية للهاتف، مما يؤدى إلى تعطل تطبيق iMessage بشكل متكرر.

