صوّر الكلام ثم انسخ.. تطورات أندرويد

أنهت شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2018 والذي تكشف فيه كل عام عن جديدها المتعلق بأنظمة التشغيل وبعض الأجهزة المنزلية.

وسيطر اهتمام الشركة هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة في نظامها التشغيلي القادم أندرويد 9 بنسخته الجديدة.

وإليك أهم ما أعلنته غوغل في مؤتمرها:

جديد أندرويد

ذكرت جوجل أن نظام التشغيل أندرويد P أو ما يُعرف بأندرويد 9 سيتم إطلاقه في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلنت الشركة أن النظام سيركز على ثلاثة أشياء وهي الذكاء، البساطة، وتحسين المستوى التقني، كما سيقدم ميزة “App Actions” المستندة على الذكاء الاصطناعي بحيث تتوقع الحركة التالية لمستخدم التطبيق من خلال دراسة النظام لعادات المستخدم مع مرور الوقت.

ويُمكن للمستخدم وضع حالة إسبات للتطبيقات بعد مغادرتها بهدف وقف استهلاكها للبطارية والبيانات، مع ميزة التكيف مع البطارية بحيث يتعرف النظام لوحده على حالة البطارية ويقوم بإيقاف أي تطبيقات عند عدم استخدامها.

المساعد الصوتي

أصبح الآن بإمكان المستخدم الاتصال وحجز المواعيد بالنيابة عنك بالإضافة لستة أصوات جديدة، فمثلاً يمكن لك أن تتصل بمطعم لتحجز لك موعداً دون أن يدري الموظف أنه يتحدث مع روبُوت.

ولا داعي بعد الآن لتقول Hey Google في كل مرة لكي يستجيب لك المساعد، بل تم تطويره ليعرف أنك تتكلم معه ويجيب على أسئلتك.

وأضافت جوجل ميزة Multiple Actions وهي ميزة عملية تسمح للمستخدم أن يطلب من المساعد الصوتي عدة طلبات جعلت مساعد جوجل ينجز عدة أمور معاً وضمن جملة واحدة ولا حاجة لطلب الأوامر بشكل منفرد.

مكبر صوت ذكي

أزاحت الشركة الستار عن ثلاثة مكبرات صوت جديدة مُرفق معها شاشة وذلك ضمن المنافسة مع سماعات صوت أمازون.

وتعتمد هذه المكبرات على نظام التشغيل أندرويد وتطبيقات مثل يوتيوب مع ميزة يوتيوب TV، وتدعم كذلك المساعد الصوتي من جوجل، وتأتي الأجهزة الجديدة بالتعاون مع JBL و Lenovo و LG.

خرائط أكثر ذكاءً

قدمت جوجل خدمة خرائط ملاحية أكثر تطوراً وذكاءً مما كانت عليه في السابق لتصبح أكثر سرعة وبساطة ويمكنها التفاعل بالإيماءات بالإضافة لإضافة أيقونات بتقنية الواقع المعزز على الشاشة مثل الاتجاهات على اليمين واليسار.

تطبيق أخبار جوجل

أعلنت الشركة أنها الأسبوع المقبل ستُطلق تطبيقها للأخبار “جوجل نيوز” وذلك على نظامي التشغيل أندرويد و iOS وقالت الشركة إن التطبيق سيجمع الأخبار من مصادر موثوقة ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لترتيب الأخبار حسب اهتماماتك مع الوقت.

مميزات Gmail

تم إطلاق ميزة Smart Compose لتطبيق GMAIL والتي تساعد المستخدم على كتابة بريد الكتروني بشكل أسرع عن طريق التنبؤ بالجملة كاملة , وتعتمد الميزة على محرك جوجل للذكاء الاصطناعي و الذي يحلل طريقة كتابة المستخدم و الهدف من كتابة البريد ليتنبأ بما يريد إرساله.

تطبيق Google lens

تم تحديث تطبيق Google lens ليصبح داعما للواقع المعزز بشكل أعمق, فأصبح بإمكان المستخدم نسخ الجمل والكلمات على الورق او اللوحات الارشادية من خلال توجيه الكاميرا اليها فقط , كما يمكن للتطبيق التعرف على ما يتم تصويره و توفير معلومات عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية