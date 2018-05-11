طبي طبرق يُنجز «21» عملية قسطرة قلبية

عين ليبيا

أجريت بمركز طبرق الطبي صباح يوم الأربعاء عدد 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اشرف عليها استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي.

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إن العمليات الجراحية كانت مابين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين وأن العمليات كانت “10 تركيب دعامة، و 11 تشخيصية“.

وأشار في تصريحه أن العمليات أجريت لمرضى بالقلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا من بينها بنغازي وشحات وطبرق ودرنة والبيضاء بنغازي المرج والأبيار، أم الرزم، درنة، مرتوبه، القرضبه، مؤكدًا بأن العمليات شملت أيضًا مريض سوداني الجنسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا