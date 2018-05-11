انطلاق نشاطات حملة التوعية بمرض السكري والصيام

عين ليبيا

ضمن نشاطات حملة التوعية بمرض السكري والصيام وفي إطار التعاون بين الجمعية الليبية للتغذية ومكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي أقيمت صباح اليوم الأربعاء الموافق 09 مايو 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية ببنغازي أقيمت محاضرة علمية عن السكري والصيام بحضور عدد من أعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، وأعضاء الجمعية الليبية للتغذية، ومنسقي التثقيف الصحي، واختصاصي التغذية بالمرافق الصحية.

وتضمنت المحاضرة التي ألقتها عضو الجمعية الليبية للتغذية د.فدوى الدغيلي تضمنت التعريف بمرض السكري وأنواعه وأعراضه كما تضمنت الهرم الغذائي لمريض السكري، وجملة من الإرشادات المهمة المتعلقة بمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك.

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