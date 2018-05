عطل فني يعترض مستخدمو “إنستغرام” في عدة دول

المتوسط:

تعرض الآلاف من مستخدمي “إنستغرام” لمشاكل في الدخول إلى تطبيق التواصل الاجتماعي، عشية أمس الخميس، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى فيسبوك وتويتر من أجل الإبلاغ عن العقبات التي اعترضتهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة “الميرور” البريطانية، فإن المستخدمين شرعوا في التبليغ عن توقف التطبيق عندهم في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، مشيرة إلى أنهم لجؤوا إلى تويتر وفيسبوك من أجل التأكد من ما إذا كانت هي الأخرى قد توقفت أم لا.

وذكر 61 بالمئة من المبلغين على موقع “داون ديتيكتر” العالمي، أنهم يواجهون مشاكل في شريط الصور والفيديوهات، فيما ذكر 23 بالمئة منهم أن هناك عطل في تسجيل الدخول، بينما قال 14 بالمئة إن موقع التطبيق لا يعمل .

ويبدو أن مشكل إنستغرام أصاب المستخدمين من مختلف دول العالم، إلا أن أغلب البلاغات كانت قادمة من بريطانيا ولاولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا واليابان.

ويبقى سبب العطل المفاجئ غير واضح، في وقت لم تنشر فيه إدارة التطبيق أي إعلان لشرح ما حدث.

