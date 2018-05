المتوسط:

أوقفت شركة سبيس إكس أمس الخميس، إطلاق أول رحلة تجارية مزمعة لها على متن صاروخ (فالكون 9) المطور من مركز كنيدي في فلوريدا في مهمة لحمل قمر صناعي لحكومة بنغلادش إلى الفضاء.

وتوقف العد التنازلي قبل أقل من دقيقة في المرحلة الأخيرة لعملية الإطلاق لعطل غير محدد.

ولم يعرف على الفور إن كانت (سبيس إكس) ستتمكن من استئناف العد التنازلي للإطلاق أم أنها ستؤجل الإطلاق إلى يوم آخر.

