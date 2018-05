«الذكاء الاصطناعي» حيلة جوجل للتغلب على إدمان الإنترنت

المتوسط:

حرصت شركة “جوجل” على إطلاق سلسلة وظائف ستساعد مستخدميها على الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك عن طريق أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

وللوصول إلى الرفاه الرقمي، ستعمل شركة البحث العملاقة على تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات.

وشدد المسؤول عن تطوير المنتجات في جوجل على أن “الرفاه الرقمي” سيكون موضوعا طويل الأمد لنا.

وسيزود الهاتف مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه.

وسيتمكن المستخدم تالياً من برمجة الحدود الزمنية، وعلى سبيل المثال حصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.

ويرى مراقبون في هذا التطور أنه سيسمح لجوجل بجمع مزيد من المحتوى والمعلومات بالتعرف على عادات زبائنه.

وبحسب “جوجل” سيتيح الذكاء الاصطناعي تقليص الفترة التي يمضيها الشخص أمام الشاشة من خلال السماح للهاتف، بإنجاز عدد أكبر من المهام من دون تدخل المستخدم.

