إغلاق منصة «Klout» لقياس تأثيرك في الشبكات الاجتماعية

قامت شركة Lithium بإغلاق وإيقاف منصة Klout التي تملكها قبل نهاية الشهر الجاري، وتسمح المنصة لأي مستخدم بأن يعرف حجم تأثيره على الشبكات الاجتماعية المختلفة.

ومن المقرر أن يغلق Klout موقعه يوم 25 مايو الجاري ويأتي هذا القرار بعد أربعة أعوام على استحواذ Lithium عليه بمبلغ 200 مليون دولار.

وتدير Lithium عدة خدمات مختصة بمجال الشبكات الاجتماعية تعمل على إدارة حملات التسويق الاجتماعي والتفاعل مع الزبائن، ويبدو أنها قررت أن خدمة Klout لم تعد تتلائم مع توجهها، حيث أن Lithium حصلت بموجب الاستحواذ على خبرات عالية في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لكن وجود خدمة Klout بشكل منفصل ومستقل لا يتلائم مع استراتيجية الشركة بعيدة المدى.

وتعتبر Klout منصة تتبع نشاط المستخدم على عدد من كبرى الشبكات الاجتماعية والمواقع الهامة لتضع لحسابه رقماً على مؤشر الشركة الذي يتراوح ما بين 1-100 وكلما كان الرقم أعلى كان التأثير أكبر.

وتعتمد Klout على عدة معايير في تقييم المستخدم من بينها حجم المحتوى الذي ينشره ودرجة انتشاره وحجم الشبكة الاجتماعية التي ينشط عليها، بالإضافة إلى المعايير التقليدية مثل عدد المتابعين والمنشن وغيرها.

وألمح المدير التنفيذي للشركة أنهم يعملون على إطلاق آلية لقياس تأثير المستخدمين بالاعتماد على نشاطهم في تويتر.

