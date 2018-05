مايكروسوفت تصدر مساعد صوتي منزلي بأقل الأسعار

المتوسط:

قررت مايكروسوفت الإنضمام للبقية متأخرة عبر مساعد صوتي منزلي من الفئة الرخيصة وبدعم من قدرة كورتانا، معلنة دخول لاعب جديد معركة المساعدات الصوتية المنزلية.

وبرغم امتلاك مايكروسوفت لكورتانا منذ سنوات، لكنها لم تسر بعد في نهج باقي الشركات مثل آبل وقوقل وأمازون، لكنها الآن وبالتعاون مع Quanta التايوانية تعتزم طرح مساعد صوتي منزلي.

المساعد الجديد يعمل بمعالج سناب دراغون 212 وذلك بعد أن أعلنت كوالكوم في معرض CES الأخير أن تقنيتها للمنزل الذكي تدعم المساعد الصوتي كورتانا.

مازالت مايكروسوفت في بدايات مشروعها لذا قد يستغرق بعض الوقت حتى يظهر في السوق، ولنأمل حتى ذلك الوقت أن تعمل على تطوير كورتانا بالشكل الذي يليق باستخدامه في جهاز منزلي.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت عدلت عبارة تفعيل كورتانا واختصرتها لتكون فقط Cortana بدلاً من Hey Cortana. وسبق أن تعاونت مايكروسوفت مع شركة الصوتيات Harman-Kardon التي أطلقت المساعد الصوتي المنزلي Invoke الذي يعمل بقوة كورتانا، لكنها الآن تريد الدخول في المجال بنفسها.

