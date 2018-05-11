يمكنك الآن مشاهدة فيديوهات فيسبوك وإنستغرام على واتساب

أضاف تطبيق واتساب دعما لتشغيل مقاطع الفيديو على إنستغرام وفيسبوك داخل التطبيق، الآن عندما تقوم جهات الاتصال بإرسال فيديوهات إنستغرام وفيسبوك، يمكنك مشاهدتها داخل تطبيق واتساب دون الحاجة إلى الخروج من سلسلة محادثاتك والذهاب إلى تطبيقات أخرى، وسمح التطبيق بالفعل للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل المحادثة.

وتعد الوظيفة الجديدة جزءا من أحدث إصدار من التطبيق على نظام iOS الذي تم إصداره اليوم، والذي يضيف أيضًا القدرة على إضافة وإلغاء امتيازات المسؤول من المستخدمين الآخرين في دردشة جماعية، ويعطي المديرين القدرة على تعديل الموضوع والوصف والأيقونة الخاصة بدردشة جارية بالفعل، ويتم طرح الميزة الجديدة حاليًا على نظام التشغيل iOS لبعض المستخدمين، ولكنها لم تصل إلى نظام أندرويد بعد.

المصدر ، العربية نت

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