شركة لينوفو تستعد لطرح هاتف جديد يحمل اسم Lenovo Z5

كشفت تقارير جديدة أن شركة لينوفو المصنعة للهواتف الذكية تستعد لطرح هاتف جديد يحمل اسم Lenovo Z5، والذى سيمتلك شاشة كبيرة تبلغ مساحتها حوالى 100% من الواجهة الأمامية للهاتف.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، كشفت التقارير أن هاتف Z5 سيصل مع 4 تقنيات جديدة من شأنها أن تؤدى بفعالية إلى إزالة الحواف من جميع الجهات، بما فى ذلك المساحة الخاصة بالكاميرا أو سماعة الأذن أو ماسح بصمة الإصبع.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة وبشكل رسمى عن هاتفها Lenovo Z5، على أن يكون متاح للمستخدمين للحصول على الهاتف فى وقت لاحق من ذلك الشهر، ومن المنتظر أن ينافس بقوة كبيرة خاصة وأنه سيكون أحد الهواتف الراقية التى ستبيعها الشركة.

