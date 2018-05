زوكربرج يعوض خسائر “فيس بوك” بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا

المتوسط:

تمكن موقع فيس بوك من استعادة كل الخسائر التى تكبدها فى أعقاب فضيحة تسريب البيانات لشركة “كامبريدج أناليتيكا”، إذ وصلت الأسهم إلى أعلى مستوياتها عند 185.99 دولاراً يوم الخميس، بزيادة عن 185.09 دولار وهو السعر الذى أغلقت عليه فى يوم التداول الأخير قبل أن تتكشف أخبار الفضيحة، والتى تسببت فى ذلك الوقت فى خسائر بقيمة 134 مليار دولار.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، فى الأيام التى تلت الفضيحة، تراجعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 20٪ بشكل رئيسى بسبب المخاوف من قيود الاتحاد الأوروبى واللجنة الفيدرالية للتجارة إلى جانب انخفاض عدد المستخدمين.

ومع ذلك، عادت الثقة فى الشبكة الاجتماعية مرة أخرى بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح إيجابية فى الربع الأول، بالإضافة إلى أن الانخفاض المتوقع فى عدد المستخدمين لم يتحقق، على الرغم من أن التوقعات بغرامة فدرالية بمليارات الدولارات، لا يزال المحللون متفائلون بأرباح فيس بوك القادمة.

من الجدير بالذكر أن شركة “كامبريدج أناليتيكا” أغلقت أعمالها الأسبوع الماضى بعد أن اعترفت بأنها ارتكبت أخطاء بسبب إساءة استخدام البيانات المحصودة من حسابات “فيس بوك”.

