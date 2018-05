شركة معدات شبكية تسحب إعلاناتها من “يوتيوب” ..بسبب التطهير

المتوسط:

أعلنت شركة Cisco المتخصصة فى مجال المعدات الشبكية أنها غير راضية عن محاولات يوتيوب الخاصة بتطهير مقاطع الفيديو غير المرغوب فيها من الموقع، وقررت سحب كل الإعلانات الخاصة بها من موقع مشاركة الفيديو الأشهر فى العالم، وقالت كارين والكر كبيرة مسئولى التسويق فى سيسكو، عبر المدونة الرسمية الخاصة بالشركة على الإنترنت، “بعض المنصات لا تراقب المحتوى وتصنفه بشكل صحيح على مواقعها”.

وأشارت إلى التحديات التى تواجه فيس بوك، ووجهت رسالة مباشرة إلى موقع يوتيوب تنتقد فيها موقع الفيديوهات الأكثر شعبية فى العالم، والذى تملكه Google، لكن الغريب فى الأمر أن هذا المنشور اختفى من مدونة Cisco على الإنترنت بعد ساعات قليلة من نشره، وتم استبداله بنسخة أخرى لا تضم اسم YouTube بشكل مباشر.

