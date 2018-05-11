خبر سار لمحبي سناب شات

تعمل شركة “سناب شات” حاليا على طرح تصميم جديد لتطبيقها لمستخدمي نظام تشغيل iOS، بعد أن أصدرت في أواخر العام الماضي تصميما أثار غضب المستخدمين، واعترفت الشركة بأن “سناب شات الجديد لم يعطي الارتياح للكثيرين”.

وقالت الشركة إن التصميم الجديد يضع اللقطات والدردشة بالترتيب الزمني مرة أخرى وينقل القصص من أصدقائك إلى الجانب الأيمن من التطبيق وعند فتح التطبيق يتم تشغيل الكاميرا بحيث يمكنك التمرير بسهولة لليسار للوصول إلى الشاشة اليمنى.

وسيجد المستخدم محتوى الأصدقاء مثل التصميم السابق وستبقى قصصهم منفصلة عن المحتوى ذي العلامة التجارية، ويمكن البحث بسهولة أكبر عن القصص من منشئي المحتوى والناشرين المشهورين.

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