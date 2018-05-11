شاهد.. شارع من الشوكولاتة في بولندا

تسبب انقلاب صهريج محمل بالشوكولاتة السائلة على طريق سريع بمنطقة جرابوشافو في بولندا، الأربعاء، بحالة من الفوضى والإرباك للمارة، ولم تجد السلطات حلا سوى إغلاق الطريق والعمل على تنظيفه حفاظا على سلامة سالكيه.

وتقدر كمية الشوكولاتة التي انسكبت على الشارع نتيجة اصطدام الصهريح بحاجز وانقلابه بـ12 طنا، فيما قام العاملون في خدمة الطوارئ بتنظيف الطريق الذي تحول إلى مستنقع لزج لساعات قبل أن يعاد فتحه.

ويقول مُصنّع الشوكولاتة إن إزالتها من على الطريق أصعب من إزالة النفط لأنها تزال تدريجيا باستخدام ماء ساخن مضغوط. وفي بعض المناطق كانت الشوكولاتة كثيفة جدا لدرجة استلزمت جلب معدات ثقيلة لجرفها.

وأُصيب سائق الشاحنة المنكوبة بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى. وبينما لم يُصب أحد آخر بجراح.

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