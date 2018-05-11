رأي ترامب في الذكاء الصناعي

(رويترز)- قال مسؤول كبير إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقف في طريق تطوير الذكاء الصناعي في الولايات المتحدة مع الاعتراف بأن هذه التكنولوجيا المزدهرة ستؤدي لفقدان بعض الوظائف.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض ضم شركات مثل غوغل التابعة لألفابت وفيسبوك وأمازون دوت كوم قال مستشار سياسات التكنولوجيا مايكل كراتسيوس إن إدارة ترامب لا تريد إملاء ”ما ينبغي أن يخضع للبحث والتطوير“.

وأضاف وفقا لنسخة من تصريحاته وزعها البيت الأبيض ليل الخميس ”إلى أقصى حد ممكن سوف نسمح للعلماء وباحثي التكنولوجيا بالعمل بحرية لتطوير اختراعاتهم الكبيرة هنا في الولايات المتحدة“.

وتقول شركات وخبراء إن الذكاء الصناعي وتعليم الآلة يثيران مخاوف أخلاقية حيال التحكم والخصوصية وأمن الإنترنت ومستقبل العمالة.

وأقر كراتسيوس بأنه ”إلى حد ما أصبح فقد الوظائف أمرا لا مفر منه“، مضيفا”لكننا لا نستطيع أن نجلس مكتوفي الأيدي على أمل أن السوق في نهاية المطاف ستتعامل مع الأمر. يجب أن نفعل ما فعله الأميركيون دائما وهو التكيف“.

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