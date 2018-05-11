الكسكسي الليبي يغيب عن “حدث دولي”

يغيب “الكسكسي الليبي” عن المهرجان الدولي للكسكسي الذي يقام في العاصمة الجزائرية، بمشاركة تونس والمغرب ومصر.

ولم توضح الجهات القائمة على المهرجان إن كان غياب “الكسكسي الليبي” هو لعدم تقديم الدعوة أم لعدم تلبيتها من الجانب الليبي، مع أن ليبيا تشتهر كغيرها من دول شمال أفريقيا بهذا الطبق.

وشهد المهرجان حضورا من 15 ولاية جزائرية، إلى جانب مشاركين من تونس والمغرب ومصر، بهدف التعريف بطبق “الكسكسي” العريق والذي اكتسب شهرة على مستوى الوطن العربي والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الزائرين تمكنوا من معرفة كيفية تحضير الكسكسي التقليدي الجزائري، كما جرت مسابقة وطنية لتحضير الكسكسي بمشاركة ممثلي عدة ولايات جزائرية.

وأقيمت مسابقة أخرى دولية، الجمعة، في تحضير الكسكسي، كما تخلل الحدث عرضا لعدد من الصناعات التقليدية مثل الأدوات والأواني التي تستخدم في تحضير الكسكسي.

ومن المنظر أن يشهد يوم السبت إعداد مائدة ضخمة من الكسكسي في ساحة البريد المركزي المعروفة في الجزائر العاصمة، وسيتمكن الزوار من تذوق الكسكسي بأكثر من طريقة إعداد.

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