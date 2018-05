لجنة فيدرالية أمريكية: قواعد حياد الإنترنت تنتهى فى 11 يونيو

المتوسط:

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC أن قواعد الحياد الصافى للولايات المتحدة ستنتهى فى 11 يونيو، وهو ما يعنى أن اللوائح الجديدة الخاصة بكيفية وصول المستهلكين إلى الإنترنت ستدخل حيز التنفيذ، وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد قامت فى ديسمبر 2017 الماضى بإلغاء قواعد الإنترنت المفتوحة التى تم وضعها فى عام 2015.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، تعمل قواعد الإنترنت المفتوح التى تم وضعها فى 2015، على منع مزودى خدمات الإنترنت من حظر الوصول إلى المحتوى أو إبطائه أو تحميل المستهلكين المزيد من التكلفة لرؤية محتوى معين، ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة التى تحددها لجنة الاتصالات الفيدرالية تتطلب من مزودى خدمة الإنترنت ما إذا كانت ستحظر أو تطلب دفع مبالغ إضافية للوصول إلى المحتوى.

إلا أن عدد من الشركات مثل Comcast Corp وVerizon Communications Inc وAT & T Inc وعدت بعدم التمييز ضد المحتوى القانونى بعد انتهاء صلاحية قواعد الحيادية، وعلاوة على ذلك، رفعت مجموعة من 22 ولاية على رأسها نيويورك وآخرين دعوى قضائية تهدف إلى منع تنفيذ القواعد الجديدة، وقد يستغرق تصويت مجلس الشيوخ فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل رفض إلغاء ديسمبر.

ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تجعل مزودى خدمات الإنترنت يضعون أرباحهم قبل المستهلكين الذين تخدمهم، وقال “أجيت باي” رئيس FCC أن مزودى خدمات الإنترنت حصلوا على 30 يومًا للامتثال لقواعد الشفافية الجديدة، وسيتم التصويت فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

يذكر أن FCC هى هيئة حكومية أمريكية مستقلة وهى مسئولة بشكل مباشر عن تنظيم الاتصالات المحلية والدولية الإذاعية والتليفزيونية واللاسلكية واتصالات الأقمار الصناعية والكابلات، وكانت قد قامت فى ديسمبر 2017 بالتصويت على إنهاء ما يسمى الـ Net Neutrality وهى عبارة عن مجموعة من القوانين التى تضمن حيادية الإنترنت.

