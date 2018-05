سامسونغ تطلق هاتفين جديدين بمميزات خاصة

المتوسط:

أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات هاتفين جديدين وهما Galaxy A6 و+Galaxy A6 اللذين يجمعان بين الراحة اليومية والتصميم الأنيق مع كاميرا متطورة لمنح المستخدمين طريقة أكثر خصوصية للتعبير عن أنفسهم.

وقال جون هو بارك، نائب رئيس التخطيط العالمي للمنتجات – وحدة الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: “نحن في سامسونغ ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة استخدام للهواتف الذكية على الإطلاق مع ضمان تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بالوظائف العملية.

ويعتمد تصميم هاتفي Galaxy A6 و+Galaxy A6 على إرث سامسونغ المميز فيما يتعلق بتطوير هواتف ذكية تجمع بين مزايا الراحة اليومية مع خصائص كاميرا متقدمة تتيح للمستخدمين التقاط صور لأجمل اللحظات وتخصيصها ومشاركتها والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة كلياً”.

يتميز الهاتفان الجديدان بكاميرا أمامية وخلفية متطورة مع تصميم نحيف وأنيق إضافة إلى شاشة العرض اللامتناهية المتميزة من سامسونغ، وتتوفر سلسلة Galaxy A الجديدة بأربعة ألوان أنيقة، وهي الأسود والذهبي والأزرق واللافندر.

ومع الكاميرا الأمامية والخلفية المتطورة في الهاتفين، بات بإمكان المستخدمين التقاط صور رائعة أو صور شخصية بشكل سلس في أي وقت، وبفضل احتوائهما على ضوء فلاش قابل للتعديل من نوع LED، يمكن لمستخدمي Galaxy A6 و+Galaxy A6 الاستمتاع بالتقاط صور شخصية (سيلفي) بشكل واضح في جميع الأوقات. وبفضل العدسات ذات الفتحة المنخفضة بالكاميرا الخلفية، يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون المساومة على جودة الصورة.

ويمكن للكاميرا المزدوجة في هاتف +Galaxy A6 تعزيز جودة الصور واللحظات المميزة في وضع التركيز الحي أو المباشر Live Focus، ما يعني أن بإمكان المستخدمين التحكم بعمق المجال وتأثير bokeh قبل وحتى بعد التقاط الصورة، ويمكن للمستخدمين إثراء صورهم باستخدام أنماط خلفية فريدة بمجموعة من الأشكال المتنوعة.

