المتوسط:

تتيح العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية اليوم تحديثات أمنية لكنها لا تكون بدورية واضحة والأهم أنها غير مجبرة على ذلك، لكن وفق اتفاقية جديدة عقدتها قوقل فإنها ستلزم الشركات الموقعة على إرسال التحديثات الأمنية الدورية.

ولم يعرف بعد أسماء الشركات الموقعة على الإتفاق، ولا ماهية الدورية التي تقصدها قوقل سواء أكانت شهرية أم كل ثلاثة أشهر مثلاً، لكن على ما يبدو أن هذه الإتفاقية ستسري على الهواتف الذكية الجديدة العاملة بنسخة أندرويد أوريو فأحدث والتي تحوي خدمات قوقل بلاي.

تعتزم قوقل استخدام مشروع Treble في إرسالت التحديثات الأمنية للشركات التي سترسلها بدورها للمستخدمين بوتيرة أسرع حيث أنها تفصل ما بين هذه التحديثات وتحديثات نظام التشغيل ككل.

بالطبع عامل سرعة إرسال التحديثات هنا حاسم للغاية لتتمكن قوقل من سد الثغرات الأمنية الخطيرة فور اكتشافها ولا تضطر للانتظار عدة أشهر أو ربما عام كامل حتى تصل التحديثات الأمنية مرفقة بتحديث نسخة أندرويد.

The post «جوجل» تطالب بعض الشركات بتحديثات أمنية لأندرويد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية