مميزات جديدة لـ«يوتيوب» تساعد على التوقف عن المشاهدة!

أطلقت يوتيوب مميزات جديدة لتُصبح الخدمة أوّل خدمة بث للفيديو وعرض المحتوى تُخبرك فعليًا بالتوقف عن المشاهدة، وكان هذا الإعلان الرسمي يوم 8 مايو، وهو اليوم الأول لانعقاد مؤتمر قوقل للمطورين Google I / O 2018، واليوم أصبحت متاحة ورسميًا لجميع المستخدمين،حيث قدّمت الشركة تحديثًا جديدًا للتطبيق يأتي معه عناصر تحكم جديدة تسمح من خلالها للمستخدم بوضع حدود على المشاهدة، وحتى تلقي إشعارات بأخذ استراحة.

فيما يخص هذه الإعدادات الجديدة فهناك إعداد Take a Break الذي سيكون متواجدًا على شاشة إعدادات التطبيق في الهاتف، حيث من خلاله سيتمكن المستخدم من تعيين تذكير لظهوره كل 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 180 دقيقة، وعند النقطة المحددة سيتوقف الفيديو مؤقتًا وللمستخدم حرية الاختيار في رفض التذكير للاستمرار في المشاهدة أو إغلاق التطبيق.

كما ومن الممكن أيضًا ضبط فترة زمنية لكل يوم، على سبيل المثال من وقت النوم حتى صباح اليوم التالي، وعندما يقوم المستخدمون بتشغيل الإعداد لتعطيل الإخطارات، فسيتم تعطيلها افتراضيًا من الساعة 10 مساءً إلى 8 صباحًا بالتوقيت المحلي مع إمكانية تغيير الوقت.

إلى جانب هذا الخيار هناك ميزة الإشعارات المُجمّعة، حيث سيجمع هذا الإعداد جميع إشعارات الدفع اليومية في إشعار واحد مشترك يتم إرساله مرة واحدة فقط يوميًا، على أن يتم تفعيل هذا الخيار من الإعدادات وليس افتراضيًا، وحاليًا تستعد يوتيوب لعرض “الملف الشخصي للمشاهدة” الذي سيظهر في قائمة “الحساب” وعرض متوسط ​​وقت المشاهدة اليومي ومدة مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب اليوم والأمس وعلى مدى الأسبوع الماضي ، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات لمساعدتك على إدارة عادات المشاهدة.

