العملات الرقمية تواجه موجة جديدة من الخسائر

عادت العملات الرقمية إلى النزيف والخسائر الحادة، وتكبدت خلال جلسات الأسبوع الجاري نحو 88.4 مليار دولار مع استمرار موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين، والتصريحات السلبية التي أطلقها مشاهير الاقتصاد خلال الأيام الماضية حول سوق العملات الرقمية.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بعد توالي انتقادات المستثمرين الأسطوريين وارين بافيت، وتشارلي مونجر، وآخرهم بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، الذي أبدى استعداده لبيع “بيتكوين” على المكشوف إذا استطاع.

ومنذ تعاملات الأحد الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، خسرت العملات الرقمية نحو 88.4 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 19.18% بعدما هوت من مستوى 460.7 مليار دولار إلى مستوى 372.3 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وهوى سعر عملة بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 14.48 إلى مستوى 8339 دولارا، مقابل نحو 9751 دولارا في تعاملات الأحد الماضي فاقدة نحو 1412 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14.48% خاسرة نحو 23.9 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 165.9 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 142 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتستحوذ بذلك على نحو 27% من إجمالي خسائر سوق العملات الرقمية في أسبوع.

وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 19.13% إلى 651 دولارا مقابل نحو 805 دولارات في تعاملات الأحد الماضي خاسرة نحو 154 دولارا، كما انخفضت عملة ربيل بنسبة 25.84% متراجعة من مستوى 0.89 دولار إلى مستوى 0.66 دولار خاسرة نحو 0.23 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 79.9 مليار دولار إلى مستوى 64.7 مليار دولار فاقدة نحو 15.2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 19.02%.

