طائرة مروحية ستصل المريخ بعد عامين 

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” إنها سترسل طائرة هليكوبتر صغيرة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ وهي أول مرة تُستخدم مثل هذه الطائرات في عالم آخر.

وأكدت “ناسا” أن الطائرة ستعمل عن طريق التحكم عن بعد وهي مصممة للعمل في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، وتدور مراوح الطائرة بسرعة ثلاثة آلاف لفة في الدقيقة وهو ما يزيد عشر مرات تقريبا عن معدل الطائرات الهليكوبتر على الأرض.

وأعلنت الوكالة أن الطائرة ستصل إلى سطح الكوكب الأحمر ملحقة بالمسبار الذي يعادل حجم سيارة. وأن مسؤولي التحكم على الأرض سيصدرون الأوامر للطائرة للقيام بأولى رحلاتها بعد شحن بطارياتها وإجراء الاختبارات.

وتحتوى الطائرة على خلايا شمسية لشحن بطاريات أيون الليثيوم التي تعمل بها وآلية التدفئة للحفاظ علي دفء الطائرة خلال الليل الذي تنخفض فيه الحرارة إلى درجة التجمد.

ومن المقرر انطلاق مهمة مسبار كوكب المريخ في شهر يوليو 2020 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا للوصول إلى المريخ في فبراير 2021. وقالت ناسا إن المسبار مصمم للقيام بدراسات جيولوجية والتأكد من صلاحية بيئة المريخ للحياة.

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