المتوسط:

من المتوقع أن تكشف شركة جوجل عن الجيل الثالث من هواتف Pixel الخاصة بها نهاية هذا العام، وحتى الآن، لا يوجد تأكيد ما إذا كانت سلسلة Pixel 3 ستكون مشابهة لهاتف آيفون X على غرار أغلب الشركات أم لا، لكن كشف المسرب الشهير “إيفان بلاس” عن بعض التفاصيل الخاصة بحدث جوجل المقبل المقرر أن تكشف من خلاله عن هواتف “بيكسل 3”.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن مجموعة كبيرة من الأجهزة التى تحمل علامة Pixel خلال الحدث الذى سيتضمن Pixel 3، وPixel 3 XL، وPixel Buds من الجيل الثانى، وحتى Pixel Watch.

وستأتى هوات بيكسل 3 مع شاشة كاملة من الحافة للحافة، وهو أمر متوقع منذ أن تخلت الشركة عن منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم فى العام الماضى، كما أكدت بعض الصور التى تم تسريبها للهواتف الذكية القادمة من جوجل على هذا الأمر.

جدير بالذكر أن مصنعى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد قاموا بدمج ميزات تصميم هاتف آبل iPhone X هذا العام لدرجة أنه أصبح اتجاه تصميم رئيسى، وهو ما دفع جوجل لضم مزايا بإصدار أندرويد p تتناسب مع الشق العلوى.

The post جوجل تطرح هواتف “بيكسل 3” بتصميم يشبه آيفون X appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية