8 معلومات عن أول طائرة ترسلها “ناسا” إلى المريخ فى 2020

تستعد وكالة “ناسا” الأمريكية لإرسال طائرة “هليكوبتر” إلى كوكب المريخ، حيث ستكون هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام مثل هذه الطائرات خارج كوكب الأرض.

ومن المنتظر أن يجرى ذلك ضمن مهمة وكالة الفضاء الأمريكية المقبلة فى 2020 لوضع مركبة متنقلة على سطح كوكب المريخ، وفيما يلى نرصد مجموعة من الحقائق عن الطائرة الهليكوبتر الجديدة التى سيجرى إرسالها للمريخ كما يلى:

أهم المعلومات عن مروحية ناسا

– ستكون هذه هى أول طائرة “هليكوبتر” يجرى إرسالها للفضاء خارج كوكب الأرض.

– يبلغ وزن الطائرة 1.8 كجم، وجسمها يعادل حجم كرة البيسبول ويتم التحكم فيها عن بعد.

– ستستمر مدة اختبار الطائرة حوالى 30 يوم، وستشمل 5 رحلات، تبدأ برحلة قصيرة عمودية تحوم لمدة 30 ثانية على ارتفاع 3 أمتار، وتتقدم إلى مسافات طيران تصل إلى بضع مئات من الأمتار وفترة تصل إلى 90 ثانية.

– الطائرة مصممة للعمل فى الغلاف الجوى للمريخ الذى يختلف تمامًا عن الأرض وتصل سرعتهما لـ3 آلاف لفة فى الدقيقة.

– ستقوم الطائرة الهليكوبتر بعدد من الأدوار الاستكشافية من خلال الطيران على ارتفاع منخفض أو الوصول إلى أماكن يتعذر الوصول إليها من الأرض.

– تضم الطائرة خلايا شمسية لشحن بطاريات أيون الليثيوم التى تعمل بها وآلية التدفئة للحفاظ على دفء الطائرة خلال الليل

– ستطير الطائرة الهليكوبتر على ارتفاع يعادل 30.4 كم من سطح الأرض.

– من المقرر إطلاق مركبة المريخ فى يوليو 2020 من محطة كيب كانافيرال الجوية فى فلوريدا والوصول إلى المريخ فى فبراير 2021.

