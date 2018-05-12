شاهد.. قطع فنية من قصاصات الورق

كانت حياة مصممة الجرافيك ليزا لويد، مليئة بالأحداث المتعلقة بالوظائف، حيث في مجال الرسوم المتحركة، ومنتجة لمقاطع الفيديو، وشغلت منصب المدير الإبداعي لشركة رسوم متحركة في لندن، لكن بعد كل ذلك تفتقد لويد إلى إنشاء عمل خاص بها.

وبدأت لويد في إنشاء تصميمات من الورق في وقت فراغها بينما كانت تعمل في مشاريع التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة، وقدمت لأول مرة عملا فنيا باسم الطائر الطنان حيث أحبت العمل مع الورق ووجدت أن التجربة بأكملها تعطي الاسترخاء والتأمل.

ومع مرور الوقت أصبحت ليزا لويد عضوا في مجموعة “Paper Artists Collective”، وهي مجموعة عالمية من الفنانين الموهوبين، وبدأت تجربة النماذج ثلاثية الأبعاد وحاولت تحدي نفسها بتصاميم أكثر صعوبة.

ويستغرق إنشاء أحد النماذج ثلاثية الأبعاد خمسة أيام، وتم تصنيع قطعة فنية من مئات القطع الورقية المقطوعة يدويا، كما أنتجت نموذجين لحرباء ونحلة من حوالي 600 مثلث ورقي صغير.

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