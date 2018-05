“جوجل” تعلن عن صفحة جديدة لمنع تتبع المستخدمين

المتوسط:

أطلقت شركة جوجل صفحة جديدة تسهل على المستخدمين إيقاف الشركة من تتبع جميع تحركاتهم عبر الإنترنت.

وتمثل التغييرات الجديدة جزءا من جهود غوغل للوفاء باللوائح الأوروبية العامة الجديدة لحماية بيانات المستخدمين وذلك بعد فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي فيسبوك على يد شركة الاستشارات كامبريدج أناليتيكا، بحسب موقع CNBC الأمريكي.

ويمكن لأي شخص في العالم استخدام الأدوات الجديدة لمنع غوغل من تسجيل نشاطهم على الويب وسجل المواقع ومعلومات الأجهزة والأوامر الصوتية المرسلة إلى مساعد غوغل وسجل بحث يوتيوب وأكثر.

في هذا التقرير، نستعرض طريقة، إيقاف غوغل من تسجيل كل ما تفعله.

من خلال زيارة صفحة تتبع نشاط غوغل. والبحث عن تبويبة التتبع، والقيام بالضغط على إيقاف التتبع.

