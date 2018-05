“فيس بوك” تخطط لإطلاق عملة مشفرة تستخدم فى الدفع الإليكترونى

المتوسط:

كشف تقرير جديد من موقع Cheddar أن شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك تخطط لإنشاء عملة رقمية مشفرة خاصة بها، وهو ما من شأنه أن يسمح للكثير من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم بإجراء عمليات الدفع الإلكترونى عبر فيس بوك بكل سهولة، ورغم قلة التفاصيل التى كشفها التقرير، إلا أنه أشار إلى نية الشركة فى الاستفادة من ذلك فى عمليات الدفع الخاصة بالشركة على منصتها.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيقال إن فيس بوك قد بدأت أبحاثها على تقنية البلوك تشين منذ عام تقريبا، وبدأ فريق تطوير الشركة بقيادة “مورجان بيلر” بالنظر فى كيفية استخدام المنصة الاجتماعية للتكنولوجيا الناشئة، وعلى ما يبدو أن فيس بوك تسعى فى النهاية لإحداث تغيير كبير فى سوق العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما كشفت تليجرام عن رغبتها فى إطلاق عملة رقمية مشفرة أيضا.

وأشار التقرير أيضا إلى أن “ديفيد ماركوس” رئيس ماسنجر، سيكون هو المسئول عن تطوير العملة الرقمية الخاصة بفيس بوك، وكان “ماركوس” قد جرى تعيينه خلال الفترة الماضية كمدير قسم تقنية بلوك تشين مع إطلاق الشركة للتقسيم الجديد لها، وهو ما يشير إلى وجود خطط صريحة بتطوير تقنيات مختلفة للشركة باستخدام بلوك تشين.

وقالت المصادر إن الشركة لا تفصح عن أى خطط تتعلق بالعملة الرقمية حتى الآن، ونظرا لأن العمل على التشفير قد بدأ للتو، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تطلق الشركة عملتها الرقمية بالفعل.

وقال متحدث باسم فيس بوك فى تصريح له: “مثل العديد من الشركات الأخرى، يستكشف فيس بوك حاليا طرق الاستفادة من قوة تكنولوجيا البلوك تشين، ومن المنتظر أن يقوم الفريق الجديد باستكشاف العديد من التطبيقات المختلفة، لكن ليس لدينا أى شىء آخر يمكن مشاركته”

