بيع سيارة سباق بمبلغ فلكي

(رويترز)- بيعت سيارة مكلارين الخاصة بموسم 1993 ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات التي استخدمها البرازيلي الراحل ايرتون سينا مقابل 4.19 مليون يورو في مزاد بموناكو.

ولم يعلن مسؤولو المزاد عن اسم المشتري، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بيرني ايكلستون مسؤول الحقوق التجارية السابق لفورمولا 1، الذي كان في موناكو ويملك مجموعة كبيرة من سيارات السباقات، اشترى السيارة لكنه أبلغ رويترز هاتفيا أنه لم يفعل.

وكانت هذه اخر سيارة قادها بطل العالم ثلاث مرات على حلبة شوارع موناكو لينتصر وقتها للمرة السادسة على نفس الحلبة وهو رقم قياسي. وتوفي سينا على حلبة ايمولا مع فريق وليامز في مايو 1994.

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