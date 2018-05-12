بالصدفة.. اكتشاف علاج فعّال للصلع

على نحو مفاجئ، توصل أطباء إلى علاج فعّال لمشكلة الصلع التي استعصت على مدار العقود الماضية على الطب، ولم يتمكن التطور العلمي الهائل من إيجاد حل لهذه المشكلة.

وبينما كان الأطباء يجرون اختبارات لمعرفة الآثار الجانبية لعقار يُستخدم لعلاج مرض هشاشة العظام، وجدوا أن أي شخص تناول هذا الدواء نمى شعره وإن كان يعاني من مشكلة الصلع.

وتفحص العلماء سبب نمو الشعر، واكتشفوا أن السيكلوسبورين CsA) A) الموجود في دواء هشاشة العظام عمل على حجب بروتين يسمى (SFRP1)، المسؤول عن تثبيط نمو الشعر أو تساقطه.

ودرس العلماء مركب CsA أكثر ووجدوا أن له آثار جانبية، لذلك قام خبراء في جامعة مانشستر بتركيب دواء آخر اسمه، WAY-316606، كان له ذات التأثير وبدون أعراض جانبية مزعجة.

ويأمل العلماء أن يكون هذا الاكتشاف بداية الطريق الحقيقي لنهاية مشكلة الصلع لدى الجنسين، لكن الأمر بحاجة لبعض التجارب والاختبارات.

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