منوعات

فيروس خطير بـ”ماسنجر”.. وخطوات التصدي له

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشر في تطبيق التراسل الفوري “ماسنجر”، فيروس جديد يحمل اسم “facexworm”، وتكمن خطورته في أنه يسرق معلومات المستخدم دون علمه.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن الفيروس يرسل روابط إلى المستخدمين، وعند فتح إحداها ينقل المستخدم إلى مواقع وهمية، ويطلب منه تنزيل برنامج لشغيل فيدوهات دعائية، ثم يقوم الفيروس بسرقة معلومات المستخدم وينتشر من خلال الروابط المزيفة التي يتم بعثها تلقائيا للأصدقاء.

وللتصدي لهذا الفيروس، ينصح بالتأكد من الروابط التي تريد أن تضغط عليها، وتغيير معلومات حسابك فورا، وإضافة برنامج مضاد للفيروسات على جهازك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك