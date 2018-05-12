فيروس خطير بـ”ماسنجر”.. وخطوات التصدي له

انتشر في تطبيق التراسل الفوري “ماسنجر”، فيروس جديد يحمل اسم “facexworm”، وتكمن خطورته في أنه يسرق معلومات المستخدم دون علمه.

وقالت صحيفة “ذا صن”، إن الفيروس يرسل روابط إلى المستخدمين، وعند فتح إحداها ينقل المستخدم إلى مواقع وهمية، ويطلب منه تنزيل برنامج لشغيل فيدوهات دعائية، ثم يقوم الفيروس بسرقة معلومات المستخدم وينتشر من خلال الروابط المزيفة التي يتم بعثها تلقائيا للأصدقاء.

وللتصدي لهذا الفيروس، ينصح بالتأكد من الروابط التي تريد أن تضغط عليها، وتغيير معلومات حسابك فورا، وإضافة برنامج مضاد للفيروسات على جهازك.

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