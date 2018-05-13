13 فائدة غذائية للصوم في رمضان

للصوم فوائد كثيرة تنعكس إيجابياً على كل أعضاء وخلايا الجسم، والصوم أيضاً يقضي على العادات اليومية السيئة، وبالتالي تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الجسدية والنفسية.

الصوم يساعد الجسم في التخلص من السموم

يعتبر الصوم وسيلة فعالة لمساعدة الجسم على التخلص من السموم

يريح الصوم الجسم من العبء المبذول في هضم الطعام مما يسمح لأجهزة الجسم بأن تخلص نفسها من السموم

يقلل الصوم من دخول كميات كبيرة من السموم مما يترتب على ذلك خفض السمية العامة للجسم

الطاقة التي يستخدمها الجسم لإتمام عملية الهضم يعاد توجيهها إلى الجهاز المناعي

بالتالي ينخفض العبء الملقى على جهاز المناعة بدرجة كبيرة

الصوم يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

يعالج الصوم كثيراً من مشكلات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وعسر الهضم وزيادة الحموضة وانتفاخات البطن

امتناع الصائم عن الأكل والشرب طوال فترة الصوم يعطي فرصة لعضلات وأغشية الجهاز الهضمي لأن تتقوى ويزيد عملها وحيويتها

الصوم يخفف من أعراض القلب

يخفف من أعراض مرض القلب كون الصيام يقلل من شرب السوائل

الصوم يذيب الدهون من الأوعية الدموية مما يحسن من عمل القلب

يقلل الصوم من أعراض مرض القلب عند المصابين به

الصوم يخفف خطر الإصابة بتضيق الشرايين بنسبة 40%

يعمل الصوم على تراجع العوامل المرتبطة بالأمراض مثل البروتين التفاعلي (سي) ومادة الهيموسيتيئين وفرط لزوجة الدم

فوائد الصوم للأوعية الدموية

يعمل الصيام على إذابة الدهون والشحوم المتراكمة بجدران الأوعية الدموية

يزيد الصيام من تدفق الدم خلال الأوعية الدموية ونسبة الأكسجين والغذاء الواصل إلى الخلايا

تتحرك كريات الدم البيضاء بكفاءة أكبر وبالتالي تزداد حيوية وعمل الخلايا

تحلل الخلايا التالفة وتستبدل بخلايا جديدة ونشطة مما يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم

فوائد الصوم لمرضى الحساسية

يساعد في علاج بعض أمراض الحساسية التي تزيد بتناول أنواع معينة من الأطعمة مثل السمك، البيض، الشوكولاته، الموز

أثناء الصيام يرتاح الجسم من هذه الأطعمة وبالتالي يشعر مرضى الحساسية براحة كبيرة مع الصيام

فوائد الصوم للأسنان

الصيام يساعد في تخفيف العبء على الأسنان من عناء مضغ الطعام والتخمرات والرواسب التي تتكون بعد تناول الطعام

هذا ما يجعلها تكتسب قدرة أكبر في مقاومة التسوس والتهابات اللثة

الصوم يحسن البشرة

الصيام يساعد على تحسن البشرة والتقليل من حب الشباب والبثور كونها تزداد بازدياد الوجبات العالية بالدهون

الصوم يساعد الجسم في التخلص من السموم

يعزز الصوم قدرة الجسم على التخلص من السموم التي كثيراً ما تقف خلف الإصابات المفصلية مما يسبب أوجاع مؤلمة في المفاصل

الصوم يقلل من مستويات حامض البول المسبب لمرض النقرس

الصوم يقوي الجهاز المناعي

يساعد الصوم على تقوية الجهاز المناعي من خلال زيادة المؤشر الوظيفي للخلايا اللمفاوية

إلى جانب ذلك يرتفع مستوى بعض مضادات الأجسام استعداداً للدفاع عن الجسم في حال تعرضه للميكروبات والفيروسات

الصوم ينشط خلايا الدماغ

يعد الصوم وسيلة ناجحة لتنشيط خلايا الدماغ لتعمل بكفاءة كبيرة

الصوم يحسن من توازن وتركيز العناصر الغذائية في الدم وهذا ما يساعد المخ من أداء وظائفه على نحو أفضل

فوائد الصوم لضغط الدم

يعتبر الصوم عاملاً مهماً في تنظيم ارتفاع ضغط الدم أو على الأقل الحد من صعوده.

الصوم لتخفيف الوزن

يساعد الصوم على تخفيف الوزن كونه يمنع الصائم عن الأكل والشرب لفترة طويلة

لكن يجب مراعاة الاعتدال في الأكل، زيادة الرياضة والتقليل من النوم والكسل

فوائد الصوم للكبد

يساعد الصوم على تحسين الكفاءة الوظيفية للكبد

يؤثر الصوم في سرعة تجدد خلايا الكبد وتقليل نسبة الإصابة بالتشمع الكبدي

المصدر :الموقع الطبي

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