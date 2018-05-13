تذكارات الزفاف الملكي تباع كالنار في الهشيم

(رويترز) – أطباق أو ملاعق شاي أو أكواب.. كل ما يحمل صور الأمير هاري وميغان ماركل يختفي سريعا من على أرفف المتاجر في مدينة لوس انجليس فيما تستعد الممثلة الأمريكية المولودة في ولاية كاليفورنيا للزواج من الأمير البريطاني الشاب.

وفاق الطلب كل التوقعات في متجر (يي أولدي كينغز هيد) للهدايا الذي يقع بجوار حانة بريطانية تقليدية في مدينة سانت مونيكا الساحلية.

وقالت ديمبنا مادلي مديرة المتجر والتي انتقلت إلى كاليفورنيا من مدينة لوتون الإنجليزية قبل 23 عاما “الأمر لا يصدق على الإطلاق”.

وأضافت “أحضرنا تذكارات وظننا في البداية أننا قد نبيعها، وبيعت كلها في الأسبوع الأول. كنا في غاية الاندهاش واشترينا المزيد… ثم اشترينا المزيد. هذا مذهل… حقا”.

وتقول مادلي إن البريطانيين والأمريكيين على السواء يتهافتون على التذكارات قبل الزفاف المقرر في 19 مايو في إنجلترا.

وفي المتجر الصغير وضعت صورتان بالحجم الطبيعي لماركل وهاري وسط أعلام للمملكة المتحدة وأطباق وفناجين تذكارية.

ويعرض المتجر ملاعق وقواعد أكواب وميداليات وحقائب تسوق مستوحاة من العائلة المالكة البريطانية بين الكثير من المعروضات والسلع.

وزاد الولع بتلك المعروضات في ضوء كون ماركل أصلا من كاليفورنيا حيث أنها ولدت وترعرعت في لوس انجليس.

وتقول هولي جوتليب (28 عاما) التي انتقلت حديثا إلى المدينة قادمة من لندن “كل زملائي أمريكيون ومولعون بالأمر أكثر مني!”.

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