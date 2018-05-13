الصحة: توزع 20 مولدا كهربائيا على المرافق الصحية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، عن توزيع 20 مولدا كهربائيا على عدد من المرافق الصحية؛ شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وأكد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، أن المرحلة الأولى من توزيع المولدات الكهربائية شملت 7 مستشفيات قروية، هي: القطرون، والشقيقة، وسمنو، وهراوة، وبن جواد، وبنت بية، وقصر اخيار، إضافة إلى مستشفى العيون بطرابلس، وابن سينا بسرت، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة.

إضافة إلى عيادتين مجمعتين بمدينتي الزنتان والزاوية، و 4 مراكز صحية هي: القرضة، والحي الصناعي بسوق الخميس امسيحل؛ وحي الأندلس، و”الزوية”.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت، الخميس، عزمها توزيع 20 مولدا كهربائيا على المرافق الصحية العامة والخاصة، مقدّمة من الشركة العامة للكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية