المتوسط:

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة لهذا الشهر الكريم، ومن تلك المزايا عرض معلومات خاصة بالشهر ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية معينة، وكذلك كشفت عن منتج يجمع ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

بدءاً من 16 مايو الجاري سيمكن مستخدمي جوجل في كافة أنحاء العالم الإطلاع على المعلومات الخاصة برمضان مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح صحية ووصفات رمضانية رائجة على يوتيوب وتطبيقي اتجاه القبلة وقلم

كما كشفت عن “قلم” وهو تطبيق ويب يتضمن 35 عمل فني ثلاثي الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركته مع الأصدقاء والعائلة على شكل رسائل معايدة، وتعاونت جوجل لإنجاز هذه الأعمال مع تسعة فنانين وخطاطين مشهورين عالمياً.

أيضاً مع تطبيق اتجاه القبلة يمكن معرفة اتجاهها بدون الحاجة لتوفر اتصال بالإنترنت، ويستخدم التطبيق الذي أطلقته جوجل العام الماضي تقنية الواقع المعزز على نظام أندرويد لتحديد الإتجاه.

الجدير بالذكر أن عمليات البحث في شهر رمضان تزيد بشكل كبير خاصة مع كلمات معينة عن اتجاه القبلة ورسائل المعايدة الرمضانية، وهنا جاءت جوجل لتلبي هذه الاحتياجات للمستخدمين.

The post «جوجل» تطرح مزايا رمضانية جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية