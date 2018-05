تويتر تعلن زيادة تغريدات رمضان 2018 بنسبة 22%

المتوسط:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر نتائج أبحاثه حول رمضان 2017، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان 2018، حيث اختارت الدراسات 3 أسواق رئيسية لتبحث فيها، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر.

وأوضحت تلك الدراسات سلوك مستخدمي تويتر خلال شهر رمضان 2017، وكذلك اتجاهات المستخدمين خلال شهر رمضان 2018، حيث تقدم رؤى للعلامات التجارية المهتمة بالانخراط مع جماهير مختلفة.

من جهة أخرى، أسهم تويتر في تعزيز ربط المستخدمين بالمحتوى والأشخاص المفضلين لهم، خاصة خلال شهر رمضان حيث يلجأ المستخدمون إلى المنصة لمشاركة التحديثات في الوقت الفعلي، والبحث عن النصائح وأفضل الممارسات والتفاعل مع صناع المحتوى المفضلين لهم ومشاهدة العروض الحية.

وتعليقًا على النتائج، قال بنجامين أمبين، المدير العام لتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “أظهرت أبحاثنا ودراساتنا زيادة هائلة في تفاعل المستخدمين، ففي رمضان 2017، ارتفع استخدام تويتر في محادثات حول شهر رمضان إلى 118 مليون محادثة عالميا، منها 54 مليون محادثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، كما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 88٪ في حجم التغريدات مقارنةً بعام 2016”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية