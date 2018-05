تعرف على كيفية حماية حساباتك الإلكترونية من القراصنة

المتوسط:

أصبحت مسألة حماية الحسابات على مواقع التواصل أكثر أهمية مما سبق بالنسبة للعديد من المستخدمين وخاصة عقب الفضائح المدوية التي طالت فيسبوك، وبات مسلماً به أنه يجب على كل مستخدم الاهتمام بتأمين حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كافِِ لأنه لا يعلم متى قد يتم اختراقها، فالقراصنة يتصيدون أي ثغرة تمكنهم من اختراق أي حساب.

لذا نقدم في ما يلي 5 إجراءات مهمة لحماية حساباتك على فيسبوك وتويتر والتي تبدء بالحفاظ على قفل الشاشة في جميع أجهزتك حيث يجب عليك دائما أن تضبط إعدادات أي جهاز تستخدمه بحيث يتم تفعيل غلق الشاشة بعد مدة قصيرة جدًا من توقفك عن استخدام الجهاز، وذلك لمنع أي اختراق لحساباتك في حالة فقدان الجهاز أو استغلال أحد المحيطين بك لعدم تواجدك بجوار الجهاز وقيامه بالاطلاع على بيانات قد تسهل له عملية الاختراق فيما بعد.

ولابد من استخدام كلمات مرور قوية غير مكررة وخاصية المصادقة الثنائية حيث يعتبر استخدامك لكلمة مرور مختلفة لكل حساب من حساباتك من أهم خطوات التأمين مع الحرص على أن تكون كلمات المرور قوية يصعب تخمينها، وذلك لتجنب التعرض للاختراق الذي قد يتم عن طريق استخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك وتخمين عدة كلمات مرور بواسطة أحد برمجيات القرصنة.

ويفضل أيضا أن تقوم باستخدام خاصية المصادقة الثنائية Two-Factor Authentication بحساباتك على فيسبوك وتويتر وغيرهما، حيث يتم إرسال كود جديد مختلف إلى هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى حسابك.

لتفعيل خاصية المصادقة الثنائية في حسابك على فيسبوك يرجى اختيار “إعدادات” ثم “الأمان وتسجيل الدخول” وبعد ذلك تذهب لقسم “المصادقة الثنائية” وتقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك لتتمكن من تفعيل تلك الخاصية، أما في تويتر فيمكنك تفعيل هذه الخاصية بالذهاب إلى “الإعدادات والخصوصية” ثم اختيار “الحساب” ومن قسم “الأمن” قم بالضغط على “توثيق تسجيل الدخول“.

وعليك التحكم في كل أجهزتك من أي مكان، فمعظمنا يستخدم أكثر من جهاز للدخول على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فقد تستخدم هاتفك أثناء تنقلك خارج المنزل بينما تستخدم جهاز كمبيوتر أثناء تواجدك في العمل، ولهذا فإن فيسبوك يتيح للمستخدمين إمكانية مراقبة وتتبع الأجهزة التي يستخدمونها للدخول إلى حساباتهم.

ويجب الحد من صلاحيات تطبيقات الطرف الثالث، لأنه بالرغم من أنه من الصعب على القراصنة استغلال أحد تطبيقات الطرف الثالث الموثوقة لاختراق حساباتك، ولكن ينصح بأن تقوم بمراجعة كل تطبيقات الطرف الثالث التي منحتها صلاحية الدخول إلى حساباتك وكذلك حذف أي تطبيقات لا تحتاجها.

ولابد من مراقبة ما تنشره من معلومات شخصية عن نفسك، حيث ينصح بتقليل حجم المعلومات الشخصية التي تنشرها عن نفسك على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينصح بإغلاق أي حسابات لم تعد تستخدمها منذ فترة طويلة بحيث تكون حساباتك التي تتابعها باستمرار هي محور الاهتمام والمتابعة.

