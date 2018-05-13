تويتر لديها خطط سرية لتشفير الرسائل المباشرة

تشفير المراسلات المباشرة سيجعل من تويتر منافسا لتطبيقات آمنة أخرى مثل واتساب وتلغرام وسيغنال (رويترز)

ربما تتبع تويتر خطى واتساب في تشفير الرسائل المباشرة باستخدام ميزة “سرية”، بحسب ما تشير إليه شفرة مسربة.

فداخل تطبيق تويتر لمنصة أندرويد جرى دفن خيار “محادثة سرية” الذي إذا أطلق سيتيح للمستخدمين إرسال رسائل مباشرة مشفرة، وفقا لموقع صحيفة تلغراف البريطانية.

وقد يجعل هذا الأمر من تويتر منافسا لتطبيقات المراسلة الآمنة الأخرى مثل “سيغنال” و”تليغرام” و”واتساب”. ويعمل التشفير على تأمين الاتصالات بين طرفين ومنع طرف ثالث من اعتراضها عن بعد، ويقوم على مبدأ ترميز البيانات والسماح فقط للمرسل والمتلقي بفك تشفيرها.

وتم العثور على شفرة خيار التشفير الذي لم يُطرح بعد في ملفات “حزمة تطبيق أندرويد” (أي بي كي)، التي تتضمن عادة شفرات لمزايا لم يتم إطلاقها ويجري اختبارها بهدوء من قبل المطورين.

واكتشف الميزة الجديدة طالبة علوم حاسوب في جامعة ماساتشوستس دارتموث تدعى جاين مانتشون ونغ، وغردت عن الأمر الخميس الماضي على حسابها في شبكة التدوين المصغر تقول إن “تويتر تعمل على تشفير سري من الطرف إلى الطرف” ونشرت صور شاشة للميزة.

من جهتها رفضت تويتر التعليق على الموضوع، مما يجعل من غير الواضح متى ستنطلق هذه الميزة رسميا، إن كان سيجري إطلاقها أساسا. ومع ذلك فقد ألمح مؤسس تويتر جاك دورسي بصحة الميزة عبر تغريدة تتضمن رسم إيموجي يضع أصبعا على شفتيه.

يذكر أن ميزة الرسائل المباشرة الحالية تسمح لمستخدمي تويتر إرسال رسائل إلى بعضهم البعض دون الحاجة إلى أن يتبع أحدهم الآخر على تويتر.

المصدر: ديلي تلغراف

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