منوعات

يوتيوب يخص “آيفون إكس” بتقنية HDR

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا تتوقف شركة جوجل عن دعم خدماتها باستمرار لنظام Andriod، والبريد الإلكتروني Gmail، وأخيرا لموقع الفيديو “يوتيوب”، حيث أضافت له ميزات جديدة خاصة لأصحاب أجهزة iPhone X لتشغيل مقاطع الفيديو بتقنية HDR.

ومع تقنية HDR يمكن للمستخدم أن يُشغّل الفيديوهات في هاتفه بطريقة أكثر تنسيقا وسطوعا من المعتاد لتظهر الصورة في النهاية أقرب إلى الطبيعة، فيما سيكون iPhone X من بين الهواتف التي تدعم هذه التقنية.

وتوجد الكثير من القنوات في “يوتيوب” تحتوي على مقاطع مدعومة من تقنية HDR، وكل ما عليك فعله لتشغيلها هو الذهاب إلى خيارات وضوح الفيديو والنقر على خيار HDR.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك