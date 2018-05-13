تسريبات تكشف عن نواقص في هاتف سامسونغ “غالاكسي نوت 9”

كشفت تسريبات صحفية أن جهاز سامسونغ “غالاكسي نوت 9” لن يختلف عن سابقه سامسونغ “غالاكسي نوت 8” كثيرا، بل إن الجهاز الجديد سيفتقد إلى ميزة كانت متوفرة في سابقه.

وبحسب التسريبات لن يتوفر في سامسونغ “غالاكسي نوت 9” قارئ بصمات الأصابع على الشاشة، وفق ما ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، الأحد.

وتحمل التسريبات مزيدا من الأخبار غير السارة للمستخدمين، إذ أن الجهاز الجديد لن يحتوي إلا على عدد قليل جدا من الميزات الجديدة مقارنة بسامسونغ “غالاكسي نوت 8”.

ومن المتوقع أيضا أن تكون مواد الجهاز الجديد أكثر متانة من تلك التي في هواتف “غالاكسي” إس 9، وإس 9 بلس، كما ستكون مكبرات الصوت ونوعيتها أفضل في الجهاز الجديد.

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