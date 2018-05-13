علماء يكشفون خطورة الوزن المنخفض!

أجرى علماء كلية الطب بجامعة بوسطن دراسة علمية بينت نتائجها أن انخفاض الوزن قد يصبح مستقبلا سببا للخرف.

وتفيد مجلة مرض ألزهايمر، التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن انخفاض مؤشر كتلة الجسم في عمر 50-60 سنة، يقلل من فرص تفادي الخرف، وفق ما أوردت صحيفة نوفوستي.

وحلل الباحثون دراسات فرامنغهام للقلب من أجل اكتشاف عوامل خطر جديدة تسبب تطور المرض. وأبدوا اهتمامهم بالبيانات الديموغرافية للمشاركين في الدراسة، وكذلك المعلومات الخاصة بنمط حياتهم خلال أعوام 1979-1983، عدا عن مراعاة تشخيص بعضهم بالخرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا