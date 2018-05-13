قُل وداعا لـGPS وأهلا بـVPS

يعتمد الكثير من حاملي الأجهزة الذكية على نظام Global Positioning System الذي يرمز بـ”GPS”، للتنقل والوصول إلى المناطق ومعرفة الطرق والشوارع.

وكان هذا النظام متاحا للجيش الأميركي فقط، وبحلول عام 1995 استطاعت الإدارة الأميركية تغطية كامل سطح الأرض عبر الأقمار الصناعية المخصصة لعرض الخرائط.

لكن يبدو أن القواعد اللعبة قد تغيرت مع تقنية Visual Positioning System، التي تعرف بـ VPN، ولأن نظام GPS لم يكن دقيقا بشكل كامل، قررت شركة جوجل توفير التقنية الجديدة بالاعتماد على الواقع المرئي أمام المستخدم، بحيث يتم تصوير الشوارع والطرق تصويرا حيا من خلال هاتفك، السير في المسارات حنى الوصول إلى الجهة المراد الوصول إليها.

وتستخدم تقنية VPN كاميرا الهاتف لتصوير الطريق لتظهر للمستخدم كل المعلومات المتاحة، كالخريطة وأسماء الشوارع والاتجاهات، كما يمكن رؤية الأماكن القريبة، واتباع الإرشادات للوصول إلى الجهة المقصودة.

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